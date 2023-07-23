23 июля, 13:49
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил об отсутствии перегрузки сухопутного коридора в Крым на Херсонщине

Врио губернатора Херсонской области отметил, что после теракта на Крымском мосту машин стало больше

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Заторов и пробок на участке сухопутного коридора в Крым в Херсонской области нет, хотя машин после теракта на Крымском мосту стало больше, сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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Часть потока автотранспорта в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. Во вторник днем на въезде в Крым через АПП "Джанкой" образовалась пробка длиной около 5 км. Чтобы избежать заторов, грузовые автомобили перенаправили с АПП "Джанкой" на АПП "Перекоп". К вечеру вторника пробка сократилась до 20 машин.

"Число машин на дорогах области после перекрытия Крымского моста увеличилось, но пути не перегружены. Никаких пробок и заторов нет. За ситуацией на дорогах в режиме реального времени следит межрегиональный координационный штаб и профильные региональные службы. Если возникнут нештатные ситуации - они будут устраняться немедленно", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "решение о возврате или невозврате комендантского часа на маршруте в Крым через Херсонскую область после окончания курортного сезона будет принято исходя из реальной логистической обстановки, что сложится в будущем, сейчас гадать не имеет смысла". 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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