В Москве начали устанавливать светофоры уменьшенного типа

Диаметр каждой секции равен 200 мм

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Светофоры с уменьшенным диаметром секций начали устанавливать на небольших улицах в центре Москвы и в спальных районах города. Работа проводится для снижения визуального шума в столице, сообщается в воскресенье в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"Мы начали устанавливать светофоры уменьшенного типа на небольших улицах в центре и в спальных районах, где скорость не выше 60 км/ч. Малые светофоры уже появились на пересечении ул. Лесная - Миусский пер. - 2-й Лесной пер., Центральном проспекте (Зеленоград), Московском проспекте (Зеленоград), ул. Николая Злобина (Зеленоград)", - говорится в сообщении.

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, общая площадь таких светофоров почти в три раза меньше, чем у традиционных моделей. Диаметр каждой секции у них равен 200 мм вместо 300 мм.

"Малые светофоры, как и малые знаки, помогают снизить визуальный шум и хорошо вписываются в городской облик. А еще они выгоднее в производстве и эксплуатации. Важно, что такие модели полностью соответствуют ГОСТ и требованиям безопасности. Мы продолжаем улучшать условия движения для пешеходов, водителей и пассажиров городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - процитировали в тексте слова Ликсутова.