На ВДНХ пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта

Его проведут 29 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Фестиваль неолимпийских видов спорта во второй раз состоится на ВДНХ в Москве 29 июля, все желающие смогут принять участие в мастер-классах и стать зрителями соревнований. Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На ВДНХ 29 июля пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта. Любители активного образа жизни во второй раз соберутся на территории главной выставки страны. Всех желающих обучат основам неолимпийских видов спорта, расскажут их правила", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".

Мэр уточнил, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и соревнования. Спортсмены международного уровня покажут, как выполнять трюки, и проведут открытые тренировки.

Как пояснили в пресс-службе ВДНХ, 29 июля можно стать зрителями программ по семи дисциплинам: роллер-спорт, кикскутеринг, паркур, кроссминтон, кила, лякросс и капоэйра. Вход бесплатный.