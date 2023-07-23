Источник: миссия кардинала Дзуппи уже реализовала идею поездки Папы Римского в Москву

Собеседник агентства напомнил, что понтифик неоднократно говорил о готовности к встречам с лидерами России и Украины, а также к поездкам в обе столицы

ВАТИКАН, 23 июля. /ТАСС/. Идея поездки Папы Римского Франциска в Москву уже в определенном смысле была реализована миссией его посланника по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи, который встретился в столице с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в Ватикане, который усомнился в вероятности того, что понтифик может посетить Москву.

"Кажется, сама идея [поездки в Москву и встречи с российскими представителями] несколько исчерпала себя после миссии кардинала Дзуппи", - сказал источник. Он напомнил, что Франциск неоднократно говорил о готовности к встречам с лидерами России и Украины, а также к поездкам в обе столицы. "Эта готовность сохраняется", - добавил он.

Ранее в Ватикане подтвердили, что после Киева, Москвы и Вашингтона, где уже побывал кардинал Дзуппи, четвертой на очереди столицей, которую он посетит, станет Пекин. Сроки и детали поездки еще дорабатываются. В Ватикане подчеркивают, что Святой престол не предлагает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, но пытается способствовать сближению сторон и установлению диалога, главным образом через решение гуманитарных вопросов. В мае Франциск принял президента Украины Владимира Зеленского, который публично отказался от предложений Святого престола о посредничестве в достижении мира.

Как указывают в Ватикане, новая встреча Папы Римского Франциска с патриархом Кириллом могла бы состояться, но "вне контекста украинского конфликта", чтобы "ничего не отвлекало от вопросов экуменического диалога". Первая встреча предстоятелей имела место в феврале 2016 года. Вторая активно готовилась и планировалась в июне 2022 года в Иерусалиме. Но известно об этом стало лишь после того, как Франциск в одном из интервью сообщил, что ее было решено отложить. С тех пор, как говорят в РПЦ, конкретных предложений со стороны Ватикана не поступало. Хотя сам Франциск говорил, что надеялся на встречу с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре 2022 года на Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Однако глава РПЦ в ней участия не принимал. Франциск встречался с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием, который затем не менее трех раз приезжал в Ватикан, в том числе на похороны почетного Папы Римского Бенедикта XVI в начале года.