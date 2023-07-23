В "Викимедиа.ру" опровергли информацию о блокировке "Википедии" в России

По словам исполнительного директора компании Станислава Козловского, российские пользователи не жалуются на сбои в работе онлайн-энциклопедии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Исполнительный директор "Викимедиа.ру" (поддерживает русскоязычную версию "Википедии") Станислав Козловский опроверг информацию о блокировке онлайн-энциклопедии на территории России. По его словам, пользователи из РФ на сложности с доступом к ресурсу не жалуются.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в России началась блокировка "Википедии".

"Пока ничего подобного не фиксируем. <…> Сообщений от пользователей из РФ, у которых нарушился доступ, пока не поступало", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Козловского, в 05:20 мск был кратковременный сбой на серверах, в результате чего на несколько минут нарушился доступ к некоторым языковым разделам "Википедии". "Проблема была оперативно решена, причины сбоя пока выясняются", - добавил он.