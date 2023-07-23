23 июля, 18:05,
обновлено 23 июля, 18:20

Маск сообщил, что домен x.com приводит на сайт Twitter

Владелец соцсети пообещал до конца дня обновить логотип

ТАСС, 23 июля. Домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт социальной сети Twitter. Об изменениях сообщил в воскресенье ее владелец Илон Маск на своей странице.

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Ранее предприниматель уведомил, что соцсеть будет переименована в X. "X.com теперь ведет на twitter.com", - написал Маск. Он добавил, что до конца дня будет обновлен логотип соцсети.

Российские пользователи по-прежнему не могут воспользоваться социальной сетью без дополнительных инструментов. Доступ к twitter.com был ограничен в РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск подтвердил планы ее переименования в X. 22 июня он сообщил, что буква X появится на ее логотипе вместо птицы. 

Теги:
СШАМаск, Илон
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