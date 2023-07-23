Памятник полякам на Левашовском кладбище в Петербурге отправили на реставрацию

Как сообщил источник ТАСС, памятный знак стал объектом нападения вандалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Памятник польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию после нападения вандалов. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в Смольном.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что польский памятник на Левашовском кладбище пропал. "Губернатор дал профильным комитетам поручение разобраться в информации, поступившей в СМИ. В ходе разбирательства установлено, что памятный знак стал объектом нападения вандалов. После изучения полученных повреждений было решено отправить его на реставрацию", - сказал собеседник агентства.

Польский католический памятник открыли на Левашовском кладбище 30 октября 1993 года.

Левашовское мемориальное кладбище, известное также под названием "Левашовская пустошь" - это одно из крупнейших кладбищ в Санкт Петербурге; бывший специальный расстрельный полигон НКВД - МГБ - КГБ СССР. В период с 1937 по 1953 год на нем было захоронено около 45 тыс. человек. C 1989 года Левашовская пустошь признана мемориальным кладбищем, там открыт памятник жертвам репрессий. В 2015 году кладбище признано объектом культурного наследия регионального значения.