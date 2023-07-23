В 16 регионах России прогнозируют неблагоприятную погоду

Возможны ливни, град и гроза

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сильные дожди и ветер прогнозируются в Кемеровской, Ленинградской областях, Татарстане, республиках Северного Кавказа и некоторых других регионах в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской областях - ливни, гроза, град, ветер до 20-22 м/ с. Аналогичная ситуация в Иркутской области. Неспокойная погода ожидается и в [шести] республиках Северного Кавказа - сильный дождь, ливень, гроза, ветер до 25 м/с", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии ожидаются ливни и грозы, в Татарстане - сильный дождь, гроза, град, ветер до 22 м/с, в Ростовской области - сильный ливень, гроза, ветер до 25 м/с.