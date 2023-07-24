Российские пользователи стали массово жаловаться на сбои в работе "Википедии"

Исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский опроверг информацию о блокировке энциклопедии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские пользователи стали массово жаловаться на проблемы с доступом к "Википедии". Причины сбоя пока не установлены, сообщил ТАСС исполнительный директор "Викимедиа.ру" (поддерживает русскоязычную версию "Википедии") Станислав Козловский.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в России началась блокировка "Википедии". Козловский опроверг информацию о блокировке "Википедии" на территории России и отметил, что сообщений от пользователей из РФ, у которых нарушился доступ, не поступало.

"Поступило огромное число сообщений от пользователей из разных регионов РФ о проблемах с доступом к "Википедии". Причина сбоя пока неизвестна. Предполагаем блокировку со стороны Роскомнадзора", - сказал он.

Козловский также отметил, что технические специалисты работают над тем, чтобы выяснить причины сбоя.