Путин пригласил жителей африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Он пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года в Сириусе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил молодых людей из стран Африки на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года в Сириусе.

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших молодых африканских друзей в марте 2024 года приехать в Россию, в Сочи, на Всемирный фестиваль молодежи", - написал он в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

Путин отметил, что фестиваль - "масштабный международный форум" - соберет свыше 20 тыс. представителей более чем из 180 стран для "неформального, дружеского, открытого диалога, свободного от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков, объединяющего молодое поколение вокруг идей прочного и устойчивого мира, процветания и созидания".

Президент также заверил, что Россия, продолжая сложившиеся традиции, планирует и дальше оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств.

"На сегодняшний день в нашей стране учатся порядка 35 тыс. студентов с континента, из них свыше шести тысяч - за счет российских стипендий. Каждый год мы увеличиваем количество выделяемых стипендий, стимулируем обучение на коммерческой основе и получившие в последнее время широкое распространение межвузовские связи", - указал он.

Статья приурочена ко второму саммиту и экономическому форуму Россия - Африка, которые пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие состоялось 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".