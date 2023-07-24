Число выданных американцам российских виз уменьшилось за январь - июль в три раза

Заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова отметила, что это не вызывает удивления из-за антироссийской пропаганды в большинстве американских СМИ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число выданных гражданам США разрешений на въезд в Россию за январь - июль 2023 года снизилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"В этом году у нас наблюдается значительное снижение числа выданных виз. Пока нам рано подводить итоги за весь 2023 год и называть точные цифры. Но если сравнивать количество выданных разрешений на въезд за январь - июль прошлого года, то оно упало почти в три раза", - отметила она.

Шумова подчеркнула, что такое снижение числа выданных виз не вызывает удивления из-за антироссийской пропаганды в большинстве американских СМИ. "Мы сталкиваемся с этим ежедневно", - добавила она.