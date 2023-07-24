В Москве и Подмосковье со среды восстановится летний режим погоды

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, потеплеет до плюс 25-31 градуса

МОСКВА. /ТАСС/. Потепление до плюс 25-31 градуса придет в Москву и Подмосковье со среды. Однако всю неделю в регионе будут кратковременные дожди, а в выходные температура вновь понизится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понедельник станет самым прохладным днем недели. Днем ожидается всего лишь плюс 18-20 градусов, что примерно на 4 градуса ниже климатической нормы.

"Во вторник начнет меняться циркуляция. Днем будет уже 23-24 градуса, а в среду придет настоящее лето. Ночью ожидается до 16-18 градусов, днем - до 24-25 градусов, по области - до 27 градусов. Четверг станет самым теплым днем - будет до плюс 26-31 градуса", - рассказал он.

Однако, по словам Вильфанда, в пятницу начнется небольшое понижение температуры. В этот день прогнозируется около плюс 25 градусов, а в выходные - плюс 22-23 градусов. "Если говорить об осадках, то кратковременные дожди ожидаются в течение всей недели. Но это нормально. Июль - самый дождливый месяц", - отметил он.