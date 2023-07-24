На Камчатке ветеранам СВО будут выделять землю для строительства жилья и садоводства

Мера начнет действовать с осени 2023 года

ТАСС, 24 июля. Власти Камчатского края будут бесплатно выделять ветеранам специальной военной операции (СВО) земельные участки для строительства жилья и садоводства, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

"Решили, что будем бесплатно выделять земельные участки для ветеранов СВО с осени этого года. Участки можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства", - сообщил Солодов по итогам прошедшего в понедельник оперативного совещания правительства края.

Он добавил, что бойцы созданного в регионе именного батальона "Камчатка" по решению Минобороны РФ уже прибыли в Ростов-на-Дону для прохождения боевого слаживания. После этого батальон войдет в состав Вооруженных сил РФ и будет выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.