24 июля, 02:34
Военная операция на Украине

На Камчатке ветеранам СВО будут выделять землю для строительства жилья и садоводства

Мера начнет действовать с осени 2023 года

ТАСС, 24 июля. Власти Камчатского края будут бесплатно выделять ветеранам специальной военной операции (СВО) земельные участки для строительства жилья и садоводства, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

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"Решили, что будем бесплатно выделять земельные участки для ветеранов СВО с осени этого года. Участки можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства", - сообщил Солодов по итогам прошедшего в понедельник оперативного совещания правительства края.

Он добавил, что бойцы созданного в регионе именного батальона "Камчатка" по решению Минобороны РФ уже прибыли в Ростов-на-Дону для прохождения боевого слаживания. После этого батальон войдет в состав Вооруженных сил РФ и будет выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичВоенная операция на Украине
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