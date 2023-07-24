В Москве ожидаются облачная погода и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит около 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 18-20 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.