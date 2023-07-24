Геофизик и стоматолог вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий в небольших городах РФ

Эти специалисты могут заработать от 200 тыс. до 260 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Геофизик, инспектор пищевой безопасности, а также стоматолог вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий в российских городах с населением до 500 тыс. человек. Такие специалисты могут заработать от 200 тыс. до 260 тыс. рублей, следует из подборки сервиса "Работа.ру", имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Одну из самых высоких заработных плат предлагают геофизику в Нефтеюганске - 230 000 - 260 000 рублей. Специалист будет обеспечивать выполнение поставленных задач, организовывать работу по подготовке аппаратуры, оценивать качество получаемого материала и руководить подготовкой его для сдачи на обработку. Среди требований: высшее или среднее профессиональное образование, стаж не менее 1 года и опыт производства ГИС (геофизические исследования скважин - прим. ТАСС) при контроле за разработкой скважин", - говорится в подборке.

Кроме того, от 240 тыс. рублей за вахту может получать инспектор пищевой безопасности в Мурманске. Среди обязанностей сотрудника: оценка объектов на предмет соблюдения требований пищевой безопасности и производственной санитарии, проверки документации, контроль соблюдения температурного режима и товарного соседства на складах и производственных участках. От соискателя требуется образование в области гигиены и санитарии, опыт работы на аналогичной должности от трех лет, стрессоустойчивость и ответственность.

В подборку также вошла вакансия стоматолога-ортопеда в Вологде, которому предлагают доход от 200 тыс. рублей. Специалист возьмет на себя прием пациентов по специальности в частном стоматологическом центре. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, опыт работы не менее трех лет, а также уметь качественно выполнять работы и быть аккуратным и ответственным.

Также на доход от 200 тыс. рублей может рассчитывать программист YII в тульской компании. В обязанности такого специалиста входит разработка нового и поддержка существующего функционала, проектирование структуры базы данных и оптимизация существующего кода. Зарплату от 180 тыс. рублей предлагают рефмеханику в Петропавловске-Камчатском. Работник отвечает за правильную техническую эксплуатацию и состояние холодильной установки и оборудования кондиционирования воздуха, средств автоматизации, контрольно-измерительных приборов и других технических средств.

"Работа.ру" также включила в подборку вакансию повара-универсала в Сочи (доход до 160 тыс. рублей), обрубщика на металлургическом предприятии в Саранске (зарплата от 120 тыс. рублей), менеджера по работе с клиентами в Твери (доход от 106 тыс. рублей) и врача-офтальмолога в Брянске (зарплата от 100 тыс. рублей).