В Алтайском крае планируют построить новый корпус больницы скорой помощи

Стоимость реализации проекта составит около 3 млрд рублей

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Новый корпус больницы скорой помощи за 3 млрд рублей планируют построить в Алтайском крае. Планы по развитию здравоохранения в регионе обсудил Виктор Томенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время его визита в Алтайский край, написал в Telegram-канале глава региона.

"Нагрузка на нашу больницу скорой помощи очень большая: ежегодно сюда за помощью обращаются более 52 тыс. пациентов со всего края, еще 20 тыс. лечатся здесь в стационаре. <…> Но при этом нужен новый корпус - с современным операционным блоком, а также с реанимационным отделением. <…> По предварительным подсчетам, на строительство и необходимое оборудование потребуется около 3 млрд рублей", - написал он.

По словам Томенко, сейчас идет разработка проекта, который потребуется согласовать с Минздравом России. Он также отметил, что строительство нового корпуса не единственный объект, по которому необходима федеральная поддержка.

Так, в регионе с 2011 года продолжается реконструкция "проблемной" краевой туберкулезной больницы в Новоалтайске и строительство пускового комплекса на 250 коек. По словам Томенко, с подрядчиком заключен контракт на сумму 1,9 млрд рублей.

"У нас есть проектно-сметная документация, у нас есть договор с подрядчиком. В течение ближайших трех лет мы хотели бы это достроить, но нужно финансирование, будем заявляться в федеральную адресную инвестиционную программу", - сообщил он ТАСС.

Острая потребность есть и в строительстве хирургического корпуса онкодиспансера в Барнауле. На данный момент, по словам губернатора, задание для разработки проектной документации разработано и согласовано с федеральным центром имени Н. Н. Блохина.