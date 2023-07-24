В Москве восстановили движение по Комсомольскому проспекту в сторону центра

В направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Движение по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону центра восстановлено. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение в сторону центра восстановлено полностью, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения", - говорится в сообщении.

Ранее движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту от дома №18 в сторону области было перекрыто. В экстренных службах сообщали ТАСС, что около дома №17 обнаружены осколки беспилотника.