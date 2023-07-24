РБК: почти половина работающих удаленно россиян предпочтут увольнение возвращению в офис

По данным SuperJob, почти каждый второй опрошенный сотрудник с гибридным графиком работы готов вернуться в офис

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 40% россиян, работающих удаленно, скорее уволятся, чем вернутся в офис. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, если работодатель решит отменить удаленный режим работы, 40% респондентов скорее уволятся, еще 37% вернутся в офис, 23% затруднились ответить. О желании уволиться заявили 31% мужчин и 53% женщин, а среди тех, кто предпочел бы остаться на работе - 39% мужчин и 36% женщин.

Некоторые женщины отметили, что для них удаленный формат работы - единственная возможность зарабатывать деньги, так как у них есть малолетние дети, следует из опроса SuperJob.

Опрос также показал, что большинство (64%) готовых расстаться с работой, но не с удаленкой среди тех, кто работает из дома всю неделю. При этом почти каждый второй сотрудник (49%) с гибридным графиком работы готов вернуться в офис.

Опрос SuperJob проводился удаленно с 14 по 20 июля среди жителей старше 18 лет, работающих удаленно или по гибридному графику. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 331 населенного пункта во всех округах России.