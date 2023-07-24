В Крыму задержали движение двух пассажирских поездов из-за ЧП в Джанкойском районе

Следует с опозданием поезд №92 Москва - Севастополь и поезд №316 Адлер - Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Два пассажирских поезда сообщением Москва - Севастополь и Адлер - Симферополь задержаны в Джанкое из-за ЧП с беспилотниками в Джанкойском районе Республики Крым, сообщается в понедельник в Telegram-канале компании "Гранд сервис экспресс".

"Движение поездов "Таврия" - информация на 09:00. Следует с опозданием поезд №92 Москва - Севастополь и поезд №316 Адлер - Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой - Урожайная", - говорится в сообщении.

Ранее в Джанкойском районе приостановили железнодорожное сообщение из-за повреждения склада с боеприпасами в результате атаки БПЛА.

Как ранее сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, в целях безопасности было также приостановлено движение по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале сообщил, что для автомобилистов составлена предварительная временная схема объезда участка от поселка Красногвардейское до города Джанкоя по маршруту Красногвардейское - Мускатное - Нижнегорский - Джанкой в прямом и обратном направлениях.

В понедельник утром Аксенов сообщил о попытках атаки по Крыму беспилотными летательными аппаратами. Зафиксировано попадание по складу боеприпасов в Джанкойском районе, также обломки повредили частный дом в Кировском районе. Пострадавших при ЧП, по предварительной информации, нет.