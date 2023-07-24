Мишустин счел перспективным проект создания комфортной городской среды для собак

Главе правительства сообщили о таком проекте на встрече с выпускниками программы "Архитекторы.рф"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на встрече с выпускниками программы "Архитекторы.рф" во Владивостоке рассказали о проекте создания комфортной городской среды для собак. Глава правительства счел его перспективным.

"Мне кажется, это творческий проект. У любого из нас проект Артема вызывает улыбку. Это доброта, доброе отношение к животным. Мне кажется, он очень перспективен", - сказал Мишустин. Он поинтересовался, сколько собак у главы Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и попросил их поддержать проект.

Премьеру представили и другие проекты, в частности проект деревянного домостроения. "Мы сами можем спокойно абсолютно с глубокой переработкой дерева справиться. И есть отличный пример. Я знаю большое количество компаний. Последние пять лет это целый бум деревянного домостроения. Они не то что ничуть не хуже, но даже лучше делают, чем многие компании, которые когда-то считались эталонами деревянного домостроения", - сказал Мишустин.

Кожемяко рассказал, что эта отрасль в крае активно развивается, есть планы строительства социальных объектов из дерева. Глава правительства отметил важность программы "Архитекторы.рф". Он поинтересовался, почему на встрече отсутствует глава "Дом.РФ" Виталий Мутко, и получил от архитекторов ответ, что "он дома". "Дома? Понятно. Привет ему передайте", - сказал Мишустин.