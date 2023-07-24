Специалисты центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Реставрационного центра имени И. Э. Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица" после экспонирования в храме Христа Спасителя. Об этом ТАСС сообщили в центре.
"Ящик с иконой вскрыли. Сейчас специалисты-реставраторы проводят обследование памятника", - сказал в понедельник собеседник агентства.
По его словам, сколько времени займет исследование, пока сказать сложно.
В центре отметили, что дата заседания расширенного реставрационного совета определится по завершении этих исследований.