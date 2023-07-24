24 июля, 06:31,
обновлено 24 июля, 06:41

Специалисты центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица"

Как отметили в центре, сколько времени займет исследование, пока сказать сложно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Реставрационного центра имени И. Э. Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица" после экспонирования в храме Христа Спасителя. Об этом ТАСС сообщили в центре.

Читайте также
Что известно об иконе "Троица" Андрея Рублева

"Ящик с иконой вскрыли. Сейчас специалисты-реставраторы проводят обследование памятника", - сказал в понедельник собеседник агентства.

По его словам, сколько времени займет исследование, пока сказать сложно.

В центре отметили, что дата заседания расширенного реставрационного совета определится по завершении этих исследований. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация