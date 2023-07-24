В Крыму возобновили движение по трассе Джанкой - Симферополь

Движение останавливали из-за атаки украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Движение по трассе Джанкой - Симферополь в Крыму, приостановленное после атаки украинских беспилотников, возобновилось. Об этом сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.

"После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство направило в пункты временного размещения своих сотрудников, которые будут контролировать обеспечение водой, продовольствием и медикаментами эвакуированных жителей.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 24 июля киевский режим осуществил попытку террористической атаки по объектам на территории полуострова Крым при помощи 17 беспилотников, пострадавших нет. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании по складу боеприпасов в Джанкойском районе, принято решение об эвакуации жителей в радиусе 5 км от ЧП, приостановлено железнодорожное сообщение.