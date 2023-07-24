Мишустин отметил важность мастер-планов при благоустройстве территорий

Также важным является соблюдение принципа согласованности, добавил премьер-министр

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. При благоустройстве территорий важно иметь мастер-планы и соблюдать принцип согласованности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с выпускниками программы "Архитеркторы.рф".

Архитекторы рассказали ему о своих проектах. Один из поднятых вопросов касался создания мастер-планов, в частности, при создании социальных объектов.

"Конечно же, нужна координация с теми, кто занимается. Государственными заказчиками и подрядчиками строительства, в том числе социальных объектов", - сказал он.

Мишустин отметил, что "когда это не согласовано, когда рядом пытаются создать сквер, что-то красивое и вдруг бетонный забор - это очень грустно".

"Рабочую группу можем создать при правительстве с вашим участием. Потому что знаете, что самое страшное: вот когда мы говорим о каком-то красивом объекте, а рядом мы видим большие кучи мусора", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что при планировании любого пространства, надо комплексно решать вопросы. Одним из путей решения он назвал участие Общественного совета в этом вопросе. Глава правительства попросил архитекторов сформулировать свои предложения по данному вопросу и передать их в Минстрой.