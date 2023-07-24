Сбои в работе "Википедии" устранили

Исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский сообщил, что причины сбоя будут известны позже

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Проблемы с доступом к "Википедии" устранены, причины сбоя будут известны позже. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор "Викимедиа.ру" (поддерживает русскоязычную версию "Википедии") Станислав Козловский в понедельник.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в России началась блокировка "Википедии". Козловский опроверг информацию о блокировке "Википедии" на территории России и отметил, что сообщений от пользователей из РФ, у которых нарушился доступ, не поступало. Через несколько часов россияне стали массово жаловаться на сбои в работе ресурса.

"Пользователи сообщают, что проблема устранена. Вероятно, подробности о причинах будут известны завтра или на днях", - сказал он.