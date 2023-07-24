Мишустин заявил, что программу "Архитекторы.рф" продолжат

Выпускники рассказали премьер-министру о своих проектах и пригласили на мероприятие в Москве на пятилетие программы "Архитекторы.рф"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Программа "Архитекторы.рф" будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с выпускниками программы.

"Программа "Архитекторы.рф" - это замечательная программа, которая, я уверен, будет продолжена, и мы с вами обязательно сможем вместе справиться со всеми задачами, которые стоят. Это генеральная уборка страны. Ее новый облик. И соответствие пожеланию людей комфортной городской среды исторических поселений", - сказал он.

Выпускники программы рассказали премьеру о своих проектах и пригласили на мероприятие в Москве на пятилетие программы "Архитекторы.рф".

Главе правительства также рассказали об идее создания федеральной структуры - Совет Центров компетенций, которая бы помогала центрам компетенций в регионах, и попросили ее поддержать. "Поддержим. Но лучше делать при Минстрое. Потому что координация в этом смысле и мастер-планирование тоже важны. Но не с издержками, связанными с жесткими требованиями муниципальных и региональных властей", - сказал Мишустин, отметив, что это тонкий момент.