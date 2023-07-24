Мишустин: условия для жизни россиян станут лучше благодаря программе модернизации ЖКХ

По словам премьер-министра, необходимо и дальше делать все, чтобы жизнь в малых городах и поселениях соответствовала современному уровню

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Программа по модернизации коммунальной инфраструктуры позволит в ближайшие два года улучшить условия жизни примерно 3 млн россиян в большинстве регионов страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабмина, необходимо и дальше делать все, чтобы жизнь в малых городах и поселениях соответствовала современному уровню. Чтобы добиться таких результатов, власти РФ разработали несколько инструментов. Один из механизмов - программа по модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Она поможет в ближайшие два года в большинстве субъектов страны построить или отремонтировать 12 тыс. км сетей и 100 объектов. Это позволит улучшить жизнь почти 3 млн человек", - сообщил Мишустин.

Он проинформировал, что по инициативе главы государства на финансирование таких региональных мероприятий предусмотрели в федеральном бюджете на текущий год дополнительно 30 млрд рублей.

Инфраструктурные кредиты и облигации

Еще одним востребованным инструментом премьер назвал инфраструктурные бюджетные кредиты. В 2022 году между регионами распределили 1 трлн рублей таких средств на реализацию почти 1 тыс. проектов по развитию инженерно-коммунальной, социальной, дорожной, транспортной, туристической и другой инфраструктуры.

"В текущем году добавили на эти цели еще 190 млрд специальных казначейских займов. Причем 30 млрд из них предусмотрены для дальневосточных регионов. 50 млрд рублей - для обновления общественного транспорта, преимущественно в малых городах и сельской местности. И 10 млрд рублей - на модернизацию котельных", - рассказал глава кабмина.

Также, по его словам, хорошим подспорьем станут инфраструктурные облигации. Это инструмент внебюджетного долгосрочного финансирования, который позволяет привлекать в строительную отрасль частные инвестиции.

"По поручению президента должны увеличить в текущем году их объем до 300 млрд рублей, чтобы реализовывать в российских регионах больше социально значимых проектов", - напомнил Мишустин.