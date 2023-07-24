Дрон-художник нарисует мурал на стене новосибирского вуза

В пресс-службе вуза отметили, что тема рисунка будет связана с проектно-образовательным интенсивом "Архипелаг-2023"

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Мурал, созданный с помощью дрона-художника, появится на стене кампуса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в рамках ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в понедельник.

"Изображение будет создано специально разработанным дроном-художником, предназначенным для нанесения огромных изображений на вертикальные поверхности. Работа будет выполнена по эскизу [художника] Миши Most, а ее размер составит от 300 до 400 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Дрон-художник был создан командой программистов во главе с Мишей Most. В отличие от дронов-маляров, использующихся для реконструкции и покраски зданий, дрон-художник может наносить точные линии, варьировать масштабность и дальность рисунков. В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что тема рисунка останется в тайне, но она будет тесно связана с проектно-образовательным интенсивом "Архипелаг-2023". Рисовать граффити начнут 28 июля, а закончат к 5 августа. Церемония торжественного открытия мурала состоится 6 августа.

"Использование дрона для создания художественного произведения станет технологическим прорывом как для уличного искусства, так и для индустриальных областей вроде строительства", - отметили в пресс-службе.

Об "Архипелаге"

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023" состоится с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами в области развития отрасли беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. В частности, на "Архипелаге" пройдет свыше 100 соревнований в сфере беспилотников.

Как сообщила на оперативном совещании облправительства в понедельник вице-губернатор региона Ирина Мануйлова, самым насыщенным является трек "Архитектура неба", включающий профессиональный форум беспилотной авиации, масштабное соревнование дронов, акселераторную программу, промышленный дизайн беспилотной авиации, проработку проектов создания научно-производственных центров, технологические лаборатории. Основными площадками интенсива станут НГУ, НГТУ, наукоград Кольцово. В "Архипелаге-2023" примут участие более 2,5 тыс. человек.