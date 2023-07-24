Мишустин: власти помогут Омской области с созданием школы в районе "Серебряный берег"

Премьер-министр обратил внимание, что ранее региону были выделены средства на строительство пяти общеобразовательных учреждений

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что федеральные власти помогут Омской области с созданием и оборудованием школы в районе "Серебряный берег".

На встрече с ним врио губернатора региона Виталий Хоценко рассказал о том, как идет создание образовательных учреждений. "У нас на следующий год - еще четыре школы. И вот на одну из таких школ, чувствую, что не хватает [средств]. Это она - "Серебряный берег". Если поддержите, я с просьбой о финансировании обращусь. 217 млн рублей - предварительно с [главой Минпросвещения] Сергеем Сергеевичем Кравцовым обсудили, но нужно ваше решение. Это на оборудование", - доложил Хоценко.

"Виталий Павлович, поддержим", - отреагировал Мишустин.

Премьер также обратил внимание, что ранее региону были выделены средства на строительство пяти общеобразовательных учреждений, и попросил сообщить, как движется эта работа. "Действительно, большие деньги Федерация нам выделила. Были отставания по срокам. Мы вынужденно с подрядчиками разобрались - кого-то поменяли, кого-то сохранили, но двигаемся", - отметил Хоценко. Он сообщил, что две школы планируют ввести в эксплуатацию до сентября, еще две - до конца года.

Ранее сообщалось, что школа на 1 100 мест будет построена к 2024 году в микрорайоне с многоэтажной застройкой "Серебряный берег" Омска. Его жители давно просили построить новое образовательное учреждение.