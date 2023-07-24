24 июля, 07:29

Потерявшим имущество при прорыве Каховской ГЭС выплатили почти 160 млн рублей

В экстренных службах сообщили, что выплаты продолжаются

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти выплатили почти 160 млн рублей жителям Херсонской области, потерявшим имущество в результате прорыва Каховской ГЭС. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

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"Материальная помощь оказана в размере почти 160 млн рублей. Это единовременная материальная помощь, а также выплаты за потерю имущества и пособия", - сказал собеседник агентства.

Выплаты продолжаются.

"От воды освободились 90% жилых домов - всего почти 21 тыс. Остаются подтопленными более 2 тыс. домов", - сказал собеседник агентства. 

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