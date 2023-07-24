Мишустин: в России продолжат развивать онлайн-голосование по благоустройству городов

Как сообщил премьер-министр, голосование успешно работает, люди все активнее принимают в нем участие

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Власти РФ продолжат развивать платформу всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в населенных пунктах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Он отметил, что всероссийское онлайн-голосование успешно работает, люди все активнее принимают в нем участие: в этом году проголосовали более 14 млн человек, что на 3,5 млн больше, чем годом ранее. В текущем году в голосовании приняли участие и жители новых регионов РФ - более 130 тыс. человек, сказал премьер.

"Продолжим совершенствовать эту платформу. На ее основе уже создан сервис, который позволяет не просто голосовать за объекты и мероприятия, но и определять их наполнение, решать, что нужнее", - сказал Мишустин.

В августе, по его словам, совместно с регионами на платформу будут вноситься данные по объектам, которые уже реализуются, чтобы можно было видеть ход работ, а до конца этого года российские субъекты смогут самостоятельно запускать свои голосования. Жители при этом будут иметь возможность делиться предложениями, какие мероприятия и территории стоит включить в повестку благоустройства, и затем уже из них выбирать, сказал глава кабмина.

Конкурсы благоустройства городов

Мишустин также назвал хорошим стимулом к переменам в облике малых городов и исторических поселений Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого будут подведены сегодня в восьмой раз (145 проектов-победителей получат от 65 млн рублей до 105 млн рублей). Всего за время проведения конкурса финансирование получили более 800 проектов, в том числе парки, набережные, площади и пешеходные зоны, больше половины из которых уже завершены.

Меняются, по словам Мишустина, и сами идеи, преодолев за шесть лет "путь от простого благоустройства к сложным проектам городского развития, которые дают дополнительный импульс экономике населенных пунктов". "Важно, что люди видят эти изменения, какой эффект они оказывают на жизнь города", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер напомнил, что более 3 млрд рублей в этом году было направлено и на гранты победителей двух конкурсов для городов Дальнего Востока, которые были проведены по поручению президента РФ. Скоро будут определены еще 50 проектов, которые реализуют в следующие два года с общим грантовым фондом для них в 5 млрд рублей, сообщил премьер.

Мишустин в завершение своего выступления подчеркнул, что "сейчас время, когда можно воплотить смелые креативные предложения и изменить облик малых городов России, сделать их более комфортными и современными для жителей и привлекательными для гостей". "Это создаст стимулы для развития нашей экономики, всей нашей страны", - сказал глава правительства.

Всероссийское онлайн-голосование

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил в интервью ТАСС, что победителями всероссийского голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" стали 2,6 тыс. проектов благоустройства. В этом году в голосовании приняли участие более 14 млн человек.

По словам министра, всего в рамках проекта в работу приняты 60 тыс. общественных пространств. Из них 35 тыс. общественных и дворовых территорий еще находятся в процессе обустройства.

Голосование в этом году началось 15 апреля и продлилось до 31 мая включительно.