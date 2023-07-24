В новых регионах единое пособие оформили на 200 тыс. детей

Выплату также получили почти 4 тыс. беременных

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Социальный фонд России назначил единое пособие на 200 тыс. детей в новых регионах страны, выплату также оформили почти 4 тыс. беременных. Об этом сообщили в понедельник на сайте ведомства.

"Социальный фонд одобрил выплату единого пособия более чем на 200 тыс. детей в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области. Средства также получают свыше 3,8 тыс. беременных женщин, проживающих в новых российских регионах", - говорится в сообщении.

В Соцфонде уточнили, что большинство (почти 75%) заявлений на пособие поданы через портал госуслуг. Обратиться за пособием жители новых территорий могут и за пределами своих регионов. Отмечается, что при этом у детей и родителя должно быть российское гражданство.

По данным фонда, всего сейчас единое пособие оформили почти на 8,4 млн детей.