Более трети опрошенных жителей ФРГ выступили за поддержание дружественных отношений с РФ

Агентство DPA отмечает, что среди жителей восточных земель гораздо больше сторонников дружественных отношений с Россией, а среди избирателей оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" их доля наиболее значительна

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Более трети жителей Германии выступают за поддержание дружественных отношений с РФ, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса социологической службы YouGov.

В частности, 37% участников опроса, проведенного по заказу агентства DPA, согласились с утверждением, что правительству ФРГ следовало бы "поддерживать хорошие отношения" с Россией, против этой идеи высказался каждый второй респондент. Агентство отмечает, что среди жителей восточных земель гораздо больше сторонников дружественных отношений с РФ, а среди избирателей оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" их доля наиболее значительна.

Согласно результатам исследования, 63% жителей Германии видят в России угрозу, противоположного мнения придерживаются 30%. 28% участников опроса считают РФ "потенциальным партнером" для ФРГ, 62% эту точку зрения не разделяют. При этом на востоке страны за партнерство с Россией выступают гораздо больше граждан, чем на западе.

Исследование проводилось 14-19 июля. В нем приняли участие 2 317 человек старше 18 лет, имеющие право голоса на федеральных выборах. Погрешность составила от 0,89% до 2,04%.

Жители Германии традиционно расходятся во мнении касательно отношений с Россией. Эта тенденция стала еще более заметной в связи с усилением конфликта между Москвой и Киевом. Она нашла отражение в том числе в массовых демонстрациях в поддержку усилий по достижению мира на Украине на фоне вялых попыток германского правительства наладить диалог с РФ. В феврале, по разным оценкам, от 13 тыс. до 25 тыс. немцев приняли участие в протестных шествиях в центре Берлина против поставок оружия Киеву и дальнейшей эскалации конфликта. В апреле тысячи людей участвовали в подобных акциях в 70 городах Германии.