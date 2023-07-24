В Псковской области обнаружили 140 минометных мин времен войны

В региональном главке МЧС сообщили, что боеприпасы уничтожили

ТАСС, 24 июля. Более 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны обнаружила группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Псковской области. Большая часть из них была обнаружена в городе Невеле, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Обнаружена 141 единица [боеприпасов]. Поисково-спасательным отрядом города Великие Луки в Невеле в 1-м переулке Ленкоммуны вблизи лесного массива - 140 единиц и еще одна [единица] - в Печорском районе", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в региональном главке МЧС, минометные мины диаметром 82 мм. Боеприпасы уничтожены.