Законодатели предложили создать реестр пострадавших от киевского режима детей

Как сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, этот вопрос рассматривает комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей рассматривает вопрос создания единого реестра пострадавших несовершеннолетних, заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"В ходе заседаний рабочих групп нашей комиссии поставлен вопрос о выработке единых критериев, по которым ребенок признается жертвой. Комиссия должна также поставить вопрос о формировании на государственном уровне единого реестра пострадавших детей и разработке специальной федеральной программы их реабилитации", - сказала Карелова.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.