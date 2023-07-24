В трех новых регионах обучение в вузах планируют начать очно

Речь идет об ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обучение в вузах ЛНР, Запорожской и Херсонской области 1 сентября планируется начать в очном формате, в ДНР - в дистанционном. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"1 сентября мы планируем начать обучение во всех без исключения вузах. <…> Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой Народной Республики, я думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удаленное обучение будет", - сказал он на итоговом заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Он отметил, что вузы в новых регионах частично, а где-то уже полностью, интегрированы в российскую систему образования.

Министр напомнил, что в новых регионах расположено около 30 вузов. В этом году они принимают абитуриентов по результатам вступительных испытаний. При этом желающие имели возможность сдать ЕГЭ. Как ранее сообщал Фальков, в вузах новых регионов выделено около 36 тыс. бюджетных мест.