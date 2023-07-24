Большинство опрошенных россиян оценивают состояние городской среды как хорошее

По данным ВЦИОМ, 70% участников опроса полагают, что за формирование качественной городской среды должны отвечать региональные и муниципальные власти

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Большая часть опрошенных россиян (69%) на сегодняшний день оценивают состояние городской среды как хорошее. Об этом свидетельствуют представленные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На сегодняшний день состояние городской среды характеризуют как хорошее семь из десяти россиян - 69% (определенно хорошее - 21%, скорее хорошее - 48%)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что 27% респондентов недовольны состоянием городской среды.

Согласно результатам исследования, большинство участников опроса (70%) полагают, что за формирование качественной городской среды должны отвечать региональные и муниципальные власти. Еще 31% опрошенных высказались за строительные и инфраструктурные организации, также 23% высказали мнение, что отвечать должны жители.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (85%) заявили о готовности к участию в мероприятиях по улучшению городской среды в своем населенном пункте. Среди наиболее популярных мероприятий оказались субботники (51%) и благоустройство своего двора, придомовой территории (48%), участие в голосовании за проекты благоустройства территорий (47%), общественные обсуждения по благоустройству населенного пункта (31%), а также написание писем, отзывов о качестве работ по благоустройству территории (25%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 июля. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.