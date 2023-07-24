24 июля, 07:36

Ивана Краско перевели в реабилитационный корпус

Игорь Акимов/ ТАСС
Иван Краско
© Игорь Акимов/ ТАСС

Народный артист России 13 июля был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско, который 13 июля был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за последствий ранее перенесенного инсульта, переведен из неврологического отделения в реабилитационный корпус, он чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС сообщил в понедельник сын актера Федор Краско.

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"Буквально вчера с ним разговаривал, все хорошо, отдыхает там. Он сейчас уже в реабилитационном корпусе", - рассказал Краско.

92-летнему Краско стало плохо 13 июля, когда он находился на даче в Ленинградской области. Он был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию и прооперировали. В начале прошлой недели Краско перевели из реанимации в палату неврологического отделения центра Алмазова. Как отмечал Федор Краско, ухудшение самочувствия его отца было связано с последствиями ранее перенесенного инсульта.

Краско - артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. Более полувека он служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. 

Теги:
РоссияКраско, Иван Иванович
© Информационное агентство ТАСС
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