Награждение лауреатов состоится 28 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В России стартовал прием заявок на ежегодную Национальную премию для журналистов "Финкор", который продлится до 25 августа. Награждение лауреатов состоится 28 сентября в рамках VII Московского финансового форума в "Манеже". Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

"Сегодня динамичное развитие финансовых рынков стимулирует запрос на дополнительные знания в области финансов и повышение финансовой грамотности. Задача государства - обеспечить граждан всей доступной и достоверной информацией о проводимой финансово-экономической политике, мерах поддержки населения и бизнеса. В этом нам помогает журналистское сообщество. Премией "Финкор" мы хотим отметить лучшие результаты по финансовой и экономической тематике", - процитировали замминистра финансов РФ Павла Кадочникова в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в прошлом году был большой интерес к премии. "На конкурс поступило свыше 200 работ от 94 российских СМИ, лауреатами стали представители федеральных и региональных редакций. Премия "Финкор" дает возможность определить подборку лучших практик журналистского мастерства в освещении широкого круга финансово-экономических вопросов, посодействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня журналистов, раскрыть новые таланты, поможет созданию и поддержанию традиций качественной журналистики", - сказал Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

О премии

Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики учреждена в 2022 году Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Министерством финансов РФ, напомнили в Минфине. "Ее цель - определить лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в стране", - следует из сообщения.

Премия проходит во второй раз. К участию в ней приглашаются редакции российских средств массовой информации, в том числе радио и телевидения, авторские коллективы и отдельные публицисты: профессиональные журналисты, представители интернет-СМИ, авторы телеграм-каналов и блогеры, освещающие темы экономики и финансов.

Для участия в премии необходимо представить статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и другие журналистские материалы, а также публицистические проекты, отмечается в сообщении. Материалы должны быть опубликованы в печати или в онлайн-изданиях, размещены в сети интернет, в мессенджере Telegram, на радио или ТВ в период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года.

Прием заявок продлится до 25 августа, указывается в сообщении. Церемония награждения лауреатов состоится 28 сентября в рамках VII Московского финансового форума в "Манеже". Узнать подробности о премии и номинациях, а также подать заявку на участие можно на сайте финкор.рф.

Партнеры

Стратегическим партнером премии выступает Союз журналистов России. Аналитические партнеры премии - Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ, Вольное экономическое общество России и проект "Вместе медиа". Информационные партнеры - Федеральное информационное агентство НСН и журнал "Эксперт".