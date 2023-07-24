Половина исполнительных листов из судов поступает приставам Москвы в цифровом виде

С января по июнь 2023 года на принудительное исполнение в московские подразделения судебных приставов в электронном виде поступило более 326 тыс. исполнительных документов, выданных судами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Половина всех исполнительных документов из судов поступает московским приставам уже в электронном формате. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве.

"С января по июнь 2023 года на принудительное исполнение в московские подразделения судебных приставов в электронном виде поступило более 326 тыс. исполнительных документов, выданных судами", - сообщили в пресс-службе. Согласно открытым данным, за этот период на исполнение судебным приставам в столице всего поступило 670 тыс. исполнительных документов из судов.

"Алгоритм электронного взаимодействия прост, быстр и удобен, исключает утрату, порчу бумажного исполнительного листа, а также дополнительные расходы взыскателей, - привели в пресс-службе слова заместителя главного судебного пристава Москвы Евгении Клименко. - К примеру, для граждан из другого региона не придется повторно приезжать в Москву или искать представителя для получения исполнительного документа и его предъявления к принудительному взысканию".