Парковки возле трех московских поликлиник изменят правила работы с 31 июля

В рамках пилотного проекта пациенты смогут бесплатно оставлять на стоянке машину на время посещения врача или прохождения исследований, но по истечении двух часов начнет действовать повышенный тариф

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правила работы парковок, расположенных возле медицинских организаций, изменятся с 31 июля. В рамках пилотного проекта пациенты трех столичных поликлиник смогут бесплатно оставлять на стоянке машину на время посещения врача или прохождения исследований, но по истечении двух часов начнет действовать повышенный тариф, сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня в зоне платных парковок, расположенных возле медицинских организаций Москвы, специально для пациентов выделены бесплатные места. Однако зачастую они оказываются заняты машинами сотрудников соседних офисов. К нам неоднократно поступали предложения от жителей Москвы по изменению принципа работы парковок рядом с социальными объектами", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса.

Она пояснила, что для сохранения доступности льготных мест для стоянки и во избежание долгого простоя автомобилей, в Москве запускают пилотный проект. "Бесплатный период распространяется на первые два часа, после чего начинает действовать повышенный тариф, который составляет 1 тыс. рублей в час. На данный момент пилотный проект затрагивает 12 парковочных мест возле трех городских поликлиник. Места будут отмечены специальными синими информационными щитами", - добавила заммэра.

По ее словам, в среднем пациенты проводят в поликлинике около получаса, включая прием у врача, приход немного заранее до назначенного времени и сборы после. "Если пилотный проект получит от жителей положительные отклики, масштабируем его и на другие медицинские учреждения", - резюмировала Ракова.

Для участия в пилотном проекте были выбраны медицинские организации в разных районах Москвы. Одним из объектов стал филиал №2 детской городской поликлиники №38, расположенный по адресу: Проточный переулок, 3-5, строение 1. Рядом с медучреждением будут выделены 4 льготных парковочных места. Еще один участник пилотного проекта - филиал №2 поликлиники №46 по адресу: Иерусалимская улица, д. 4, строение 1. Возле него будет организовано два льготных парковочных места.

Кроме того, в пилотный проект включен филиал №2 детской городской поликлиники №91, расположенной в Даниловском районе по улице Лестева, д. 5. У медучреждения появятся шесть льготных парковочных мест. В июне в медучреждении завершился капитальный ремонт по новому московскому стандарту, в рамках которого в здании провели перепланировку, установили современное оборудование и организовали комфортные зоны ожидания приема.