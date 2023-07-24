Участницы проекта "Мама онлайн" пройдут курс презентации жизненного цикла продукта

"Бесплатный онлайн-курс "Любимое дело по-женски. Воронка продуктов и УТП" включает в себя четыре вебинара

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Городской проект "Мама онлайн" инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ начнет 1 августа онлайн-курс "Любимое дело по-женски. Воронка продуктов и УТП". Участницы узнают, как продлить жизненный цикл продукта и правильно презентовать его перед целевой аудиторией, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

"Бесплатный онлайн-курс "Любимое дело по-женски. Воронка продуктов и УТП" включает в себя четыре вебинара. На первом занятии участницы познакомятся с понятием продуктовой воронки, узнают, из чего она состоит, как помогает создать успешный бизнес. Под руководством эксперта они проработают основной продукт в воронке <...>, изучат способы повышения конверсии продаж, освоят азы тайм-менеджмента", - говорится в сообщении.

Второе занятие пройдет 3 августа. Слушательницы рассмотрят этапы реализации продукта, способы его доставки покупателю и составят гарантии для клиентов. Участницы оформят уникальное торговое предложение (УТП) под основной продукт воронки. На третьем вебинаре, который состоится 8 августа, женщины разберутся в маркетинговых инструментах, узнают, что такое лид-магнит и лид-ловушка. Еще с двумя инструментами - оптимизатором ценности и тропинкой возврата - слушательницы познакомятся на четвертом вебинаре 10 августа.