Жапаров заявил, что русский язык в республике так же нужен, как киргизский

Президент Киргизии ранее подписал закон "О государственном языке Кыргызской Республики", который обязывает государственных служащих, а также депутатов, военнослужащих и судей владеть киргизским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей

БИШКЕК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал русский язык таким же важным для жителей страны, как и киргизский.

"Русский язык используется в качестве официального. Эта норма есть и в конституции. <...> Нам нужен русский язык так же, как нам нужен киргизский. Потому что без русского языка работать со странами СНГ нельзя. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же европейские страны, разве мы не говорим по-русски?" - прокомментировал он в интервью агентству Кабар подписанный недавно закон о государственном языке, который обязывает госслужащих владеть киргизским.

Он добавил, что требования нового закона не будут относиться к учителям и врачам.

"Здесь мы называем это полным освоением собственного языка. Наблюдайте за выступлениями государственных чиновников и депутатов. Половина на русском, половина на киргизском. Никто из нас не говорит ни по-русски, ни по-киргизски. Продолжаем перемешивать и взбивать. Поэтому давайте одинаково учить оба языка", - сказал он.

Закон о государственном языке в Киргизии

Государственным языком в республике является киргизский, русский язык имеет статус официального, что закреплено в конституции. 17 июля Жапаров подписал закон "О государственном языке Кыргызской Республики", который обязывает всех государственных служащих, а также депутатов, военнослужащих и судей владеть киргизским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Киргизский язык, в соответствии с новым законом, должен применяться в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести на нем не менее 60% передач.

Одной из статей закона определено, что в Киргизии в качестве официального языка используется русский. При этом сфера применения официального языка не уточняется.