Южная Корея утилизировала 21,86 млн доз вакцины от COVID-19 из-за истечения срока годности

По данным The Korea Herald, утилизация будет продолжаться, поскольку срок годности находящихся на складах вакцин подходит к концу

СЕУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Более 21 млн неиспользованных доз вакцины от коронавируса было утилизировано с 2021 года в Республике Корея из-за истечения срока годности. Об этом в понедельник сообщила газета The Korea Herald.

С 2022 года Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) пытается решить, что делать с неиспользованными препаратами, Это связано с тем, что, хотя агентство подчеркивает необходимость всеобщей вакцинации, спрос на вакцины постепенно снижается. Более 86% граждан Южной Кореи вакцинировали от коронавирусной инфекции, однако некоторые из жителей страны считают, что в случае инфицирования иммунитет приобретается навсегда, и предпочитают не использовать вакцину.

По состоянию на июнь 2023 года среди 212,8 млн доз вакцин, ввезенных или произведенных в Корее, подлежащие уничтожению дозы составляют 10,86% общего объема закупок вакцины от COVID-19, сообщает агентство. В 2021 году было утилизировано 1,7 млн доз, в 2022 году - 10,7 млн, а на июнь 2023 года - 10,9 млн. Ожидается, что утилизация будет продолжаться, поскольку срок годности вакцин, находящихся на складах, подходит к концу.

"Что касается неиспользованных вакцин, мы работаем с соответствующими министерствами, такими как министерство иностранных дел, для передачи их за границу. К тому же отечественные компании могут использовать накопившиеся вакцины для разработки новых, поэтому мы рассматриваем возможность их (вакцин - прим. ТАСС) передачи компаниям", - отмечают представители KCDC.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний планирует к осени представить обновленную версию вакцины от коронавируса для зимнего сезона после консультаций с Moderna и Pfizer.