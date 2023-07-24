На портале мэра Москвы можно получить паспорт колористического решения объекта

Как рассказали в Едином контактном центре, есть два вида колористических решений - типовое и индивидуальное

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Колористический паспорт необходим для строительства и отделки любых жилых или нежилых зданий, коммерческих помещений. Его можно получить на портале мэра Москвы в разделе "Услуги - Каталог услуг для бизнеса - Строительство", реконструкция и ремонт - "Строительство - Паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений", сообщила в понедельник пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"Каждый фасад должен поддерживаться в точном соответствии с описанием в колористическом паспорте. В нем может быть до трех вариантов цветового решения, при условии, что изменение насыщенности цвета не превышает 5%. Это обязательный документ, содержащий информацию о цветовом решении фасадов объекта, используемых отделочных материалах и описании объекта на основании материалов натурного обследования. Предоставление госуслуги "Оформление Паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве" осуществляется исключительно в электронной форме", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Едином контактном центре, есть два вида колористических решений. Типовое колористическое решение, которое должно быть сформировано с использованием материалов Альбома типовых цветовых решений фасадов зданий и сооружений в Москве. Этот альбом формируется, утверждается и обновляется каждые пять лет комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. Второй вид - индивидуальное колористическое решение, которое разрабатывается специально для каждого объекта вне зависимости от типа проекта. Единый контактный центр создан в марте 2017 года как справочно-консультационная служба по вопросам в сфере строительства.