МИД КНР не стал комментировать состояние здоровья главы ведомства Цинь Гана

Он уже месяц не появлялся на публике

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отказалась прокомментировать состояние здоровья главы китайского внешнеполитического ведомства, который уже месяц не появлялся на публике. Об этом она заявила в понедельник на брифинге.

"У меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сообщила Мао Нин, отвечая на вопрос западного журналиста, поинтересовавшегося местопребыванием и состоянием китайского дипломата.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли перенес визит в КНР на неопределенную дату из-за отсутствия в публичном пространстве Цинь Гана. Изначально поездка планировалась на конец июля.

11 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Цинь Ган не едет в Джакарту на мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии "из-за проблем со здоровьем". В связи с этим в столицу Индонезии отправился глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И.