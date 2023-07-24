Число случаев заражения лихорадкой денге в Таиланде приблизилось к уровню эпидемии

С начала года зафиксировано более 40 смертей

БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения лихорадкой денге в Таиланде за последнюю неделю превысило 5 тыс., а уровень распространения заболевания почти достиг показателей 2019 года, когда в стране была объявлена эпидемия. Об этом в понедельник сообщила газета Nation.

По словам главы таиландского Департамента по контролю за заболеваниями Тареса Крассанайравивонга, общее число зараженных с начала года достигло почти 40 тыс., зафиксировано более 40 летальных исходов. "Это близко к цифрам, наблюдавшимся во время последней вспышки в 2019 году, когда в течение года было зарегистрировано более 70 тыс. случаев и более 70 смертей. Если число инфицированных продолжит неуклонно расти, возможно, потребуется принять строгие меры для быстрой и эффективной борьбы с инфекцией", - сказал он.

Больше всего случаев заражения денге выявлено в Бангкоке, в граничащих с Мьянмой провинциях Мэхонгсон, Так, Чиангмай, а также в курортных, среди которых Чонбури, Районг, Чантхабури, Краби и Пхукет. Согласно таиландскому закону о профилактике и контроле распространения инфекционных заболеваний от 2015 года, денге является контролируемым инфекционным заболеванием. Однако если число случаев инфицирования непрерывно растет, то медицинские власти вправе ввести строгие меры контроля распространения инфекции и объявить эпидемию в районах ее распространения.

В прошлом году в королевстве было зафиксировано более 45 тыс. случаев заражения денге и 29 летальных исходов.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят дневные комары вида Aedes aegypti, средой обитания которых являются водоемы с непроточной водой.