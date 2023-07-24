24 июля, 08:12,
обновлено 24 июля, 08:21

В МЧС заявили, что площадь природных пожаров на территории России составляет 1 млн га

Как отметили в ведомстве, наблюдается рост числа термических точек, выявляемых из космоса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров на территории РФ составляет 1 млн га, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более 1 млн га", - сказали в пресс-службе. Наблюдается рост числа термических точек, выявляемых из космоса.

Наблюдается рост числа термических точек, выявляемых из космоса. В ближайшую неделю высокая пожарная опасность прогнозируется в Астраханской области, на юге Волгоградской области и в Калмыкии.

За прошедшую неделю МЧС зафиксировало более 5,7 тыс. техногенных пожаров. При их тушении спасено 336 человек. Ведомство отмечает снижение числа погибших при возгораниях на 19%. 

Теги:
Россия
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