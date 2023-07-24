Педагоги белгородского приграничья пройдут обучение по обеспечению безопасности детей

На курсы пойдут более 14 тыс. педагогов

БЕЛГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Более 14 тыс. педагогов из приграничных населенных пунктов Белгородской области, а также из Белгорода в августе пройдут курсы повышения квалификации по обеспечению безопасности обучающихся. Об этом сообщил в понедельник министр образования области Андрей Милехин на оперативном совещании регионального правительства.

"Порядка 20%, а именно 265 образовательных организаций региона у нас расположены в 20-километровой зоне. Учитывая то, что с 1 сентября 2023 года значительная часть организаций, работающих в дистанционном формате, выходят в очный формат, обязательным условием этого процесса будет обучение принятию мер по обеспечению безопасности. Соответственно, нам необходимо повысить квалификацию педагогических работников, начиная с приграничных зон", - сказал Милехин.

Речь идет о 14,1 тыс. педагогических работниках образовательных организаций, расположенных в Белгородском, Борисовском, Волоконском, Вейделевском, Ровеньском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также в Белгороде. Обучение будет проходить в августе как очно, так и дистанционно, курсы проведут специалисты центра опережающей профессиональной подготовки Белгородской области.

По словам Милехина, с 1 сентября в образовательных организациях Белгородской области будут проводить занятия, связанные с формированием знаний и навыков безопасного поведения обучающихся. Для педагогов разработали дневник безопасности учителя, в котором изложена теория по чрезвычайным ситуациям, опасностям военного характера, террористических актов, а также оказанию первой помощи.