Мишустин надеется, что проекты по благоустройству новых регионов будут реализованы в срок

Премьер-министр отметил работу субъектов в восстановлении новых территорий

ОСТРОВ РУССКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что все проекты по благоустройству новых территорий страны будут реализованы в срок.

На выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений" председатель правительства посетил стенд новых регионов, где его ознакомили с планами по благоустройству территорий и участию жителей во всероссийском голосовании по отбору проектов для благоустройства в следующем году.

Кроме того, Мишустину рассказали об участии новых регионов во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

"В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом конкурсе", - сказал Мишустин, отметив работу регионов России в восстановлении новых территорий, а также участников программы "Архитекторы.рф".

"И что меня очень радует, я просто знаю, но вам не могу сказать до конца, что очень большое количество проектов новых регионов выиграли этот конкурс, абсолютно честно. Все прозрачно было и просто потрясающие проекты", - заметил премьер. Он назвал важным участие жителей в голосовании. "Так и надо работать. Я хочу пожелать удачи, успеха, чтобы было мирное небо, и чтобы все проекты, которые запланированы, были реализованы в срок", - подытожил Мишустин.

Также глава кабмина пообщался с выпускниками программы "Архитеркторы.рф", которые рассказали ему о своих проектах. Премьер удивился отсутствию на мероприятии главы "Дом.РФ" Виталия Мутко, поинтересовался, где он, и пообещал с ним переговорить.

Проекты Приморья и Минвостокразвития

Также Мишустин остановился у стенда Приморского края, столица которого принимает у себя форум. Губернатор Олег Кожемяко рассказал о том, как развивается городская среда. Он заметил, что в том числе с помощью таких мер в крае стараются не только не допустить оттока населения, но и привлечь людей из других регионов. "У вас получается", - отреагировал Мишустин.

Кожемяко также рассказал о темпах строительства жилья и комплексном развитии территорий. Отдельно он остановился на голосовании по выбору проектов для благоустройства. "От людей идет доверие, когда они видят, как преобразовываются общественные пространства - именно по их желанию, по большинству голосов", - заметил в ответ премьер. Как считает Мишустин, это стимулирует граждан участвовать в голосовании и далее.

После этого ему презентовали проекты на стенде Минвостокразвития РФ. Глава ведомства Алексей Чекунков напомнил, что сейчас разрабатываются мастер-планы развития 25 дальневосточных городов.

"Шесть городов у нас прошли защиту (по мастер-планам их развития - прим. ТАСС). Принято постановление правительства о комплексном плане развития Петропавловска-Камчатского. Согласовано по еще пяти городам. И на ближайшем Восточном экономическом форуме будет защита двух крупнейших городов - Хабаровска и Владивостока", - анонсировал он.

Министр также рассказал о других реализуемых в округе проектах, среди которых дальневосточная ипотека. "Она позволила за пять лет реализации программы в два раза увеличить объем ввода жилья в Дальневосточном федеральном округе", - заметил Чекунков.