РКН удалил 1,3 тыс. материалов с дискриминацией по национальному признаку в 2023 году

Как сообщили в ведомстве, в редакции СМИ было направлено 545 обращений с требованием удалить комментарии пользователей с признаками экстремизма

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) в первом полугодии 2023 года удалил или заблокировал в социальных сетях порядка 1,3 тыс. материалов с информацией, дискриминирующей или унижающей людей по национальному признаку. Кроме того, в редакции СМИ было направлено 545 обращений с требованием удалить комментарии пользователей с признаками экстремизма, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора.

"Ведомство удаляет материалы, содержащие информацию, дискриминирующую или унижающую человека по национальному признаку, на основании требований Генпрокуратуры РФ. Так, в первом полугодии 2023 года удалено или заблокировано около 1,3 тыс. таких материалов из социальных сетей", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что, согласно закону о самоконтроле социальных сетей, интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, в том числе материалы экстремистской направленности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором принять меры, чтобы не допускать в СМИ и интернете дискриминации по национальному признаку. В Роскомнадзоре отметили, что дискриминация человека по национальному признаку является одним из видов экстремизма и запрещена. Согласно действующему российскому законодательству за распространение таких материалов редакция получает письменное предупреждение, вслед за которым может последовать прекращение деятельности СМИ.

Роскомнадзор также проводит мониторинг пользовательских комментариев к публикациям СМИ. Так, за 2022 год и шесть месяцев 2023 года Роскомнадзор направил в редакции СМИ 545 обращений об удалении пользовательских комментариев, "содержащих информацию с признаками экстремизма". "Из них 368 обращений касалось удаления комментариев с признаками национальной розни и содержащих пропаганду неполноценности по признакам расы либо национальности", - добавили в ведомстве.